سوزان نجم الدين تتحدث عن عمليات التجميل التي قامت بها

نفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين أن تكون قد أجرت أي عملية تجميل، مؤكدة أنها "لم تقم سوى بعملية في أنفها".

وردت سوزان على سؤال أروى خلال حلولها ضيفة على برنامج "رامز مجنون رسمي" عما إذا خافت من تأدية دور والدة الفنان حمادة هلال في مسلسل "ابن الأصول"، قائلة: "عندي ميزة إني بقدر ألعب كل الأدوار والخيار بيكون فإيدي".

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان "الحقيقة"، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة