موقف غريب تعرضت له نادين نجيم خلال تصوير إحدى مشاهد 2020

تصدرت الممثلة نادين نجيم مؤشر البحث "غوغل" في السعودية بقصتها مع المعجبة التي لم تتعرف عليها عند رؤيتها، خلال أداء نادين لاحدى مشاهدها في مسلسل 2020 الذي تمّ تأجيل تصويره بسبب فيروس كورونا.

نادين كتبت على "تويتر": " اليوم عم صور.. قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا؟.. قلتلها بالمبدأ عم نصور".

وأضافت: "قالت مين في بالمسلسل قلتلها قصي ونادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين؟؟؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي إياها وسلميلي عليها كتير.. قلتلها بيوصل.. أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب.. متت".

‏‎وعلّقت الممثلة جيسي عبدو على منشور نجيم، قائلة: "مهضومة.. أنا مرّة في ست كبيرة بالعمر تلاقت فيي قالتلي بتشبهي جيسي عبدو بس هيديك دبشة وصوتا عطول عالي إنتي على أنعم"، وردت عليها نادين قائلة:"‏‎ياا طلعلي أنعم ومنك عارفة!".

وتدور أحداث مسلسل (2020) عن عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية