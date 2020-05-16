اختصرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حياتها الفنية من خلال مقطع فيديو جمعت فيه أبرز الأغاني التي قدمتها منذ دخولها مجال الغناء، وحصد الفيديو الذي نشرته نجوى عبر حسابها على "تويتر" آلاف المشاهدات.
إقرئي أيضًا:
هل خضعت مشاعل الشحي لعملية تجميل؟
أحمد أبو هشيمة مع ولديه، ومن يشبهه أكثر؟
وأشارت نجوى إلى أن "كل أغنية تحمل ذكرى جميلة بالنسة لها"، متوجهة لجمهورها بالسؤال: "أخبروني عن ذكرياتكم مع هذه الأغاني".
وقامت نجوى بمشاركة فيديو آخر لها يعود للعام 1994 حينما كانت تغني في مهرجان المحبة والسلام في سوريا علقت عليه قائلة: "هيدي اللحظات يلي التقيت فيها مع النجاح".
يذكر أن أول ألبوم أصدرته كان بعنوان "عالعلالي" في العام 1987 وبعدها أصدرت "يا حبايب" في العام 1989 وبعدها "شمس الغنية" في العام 1992 ومنذ ذلك اليوم بات لقبها "شمس الغنية اللبنانية" الذي لازمها منذ ذلك الوقت ولغاية اليوم، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الإعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تختصر أرشيفها بفيديو من 3 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.