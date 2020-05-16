نجوى كرم تختصر أرشيفها بفيديو من 3 دقائق

اختصرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حياتها الفنية من خلال مقطع فيديو جمعت فيه أبرز الأغاني التي قدمتها منذ دخولها مجال الغناء، وحصد الفيديو الذي نشرته نجوى عبر حسابها على "تويتر" آلاف المشاهدات.

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وأشارت نجوى إلى أن "كل أغنية تحمل ذكرى جميلة بالنسة لها"، متوجهة لجمهورها بالسؤال: "أخبروني عن ذكرياتكم مع هذه الأغاني".

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وقامت نجوى بمشاركة فيديو آخر لها يعود للعام 1994 حينما كانت تغني في مهرجان المحبة والسلام في سوريا علقت عليه قائلة: "هيدي اللحظات يلي التقيت فيها مع النجاح".

يذكر أن أول ألبوم أصدرته كان بعنوان "عالعلالي" في العام 1987 وبعدها أصدرت "يا حبايب" في العام 1989 وبعدها "شمس الغنية" في العام 1992 ومنذ ذلك اليوم بات لقبها "شمس الغنية اللبنانية" الذي لازمها منذ ذلك الوقت ولغاية اليوم، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الإعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري.