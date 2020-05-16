أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على كورنيش اسكندرية

حرص أحد المعجبين برجل الأعمال وزوجته النجمة ياسمين صبرى على التقاط صور معهما أثناء تواجدهما على كورنيش الإسكندرية ، ونشرها عبر حسابه الشخصي على " إنستجرام"، والتى ظهر فيها الزوجان وهما يقومان بالتمشى على ضفاف البحر.

وسرعان ما انتشرت الصورة التي ظهر فيها الزوجان بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وخطفا الأنظار إليهما بعد التمشية الرومانسية على ضفاف البحر.

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يذكر ان يسامينصبري تشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، بمشاركة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، ومعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.