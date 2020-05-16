مها أحمد تنشر صورة مؤثرة لابنها من المستشفى

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بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى، نشرت الممثلة المصرية مها أحمد صوراً وفيديوهات لابنها ، وعلقت عليها كاتبة: "ربنا يكرمك ياحبيبي الحمد لله دائما وأبدا".
تنشر مها أحمد دائما ما صورا لعائلتها وكل ما تمر به من صعوبات وأزمات، خصوصا مع ابنها الذي يتطلب رعاية خاصة.
يذكر أن آخر عمل شاركت فيه مها أحمد هو مسلسل "رسايل" الذي يضم مي عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور وأحمد حاتم. من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
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