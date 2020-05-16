ما حقيقة تسريب لفطات الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس؟

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها مسربة من الحلقات الأخيرة لمسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان تظهر "رضوان" وهو يضرب شقيقه "ياسر" بقوة ويقذفه خارج المنزل لنجد أن "فتحي" الذي كان في انتظاره يتلقى نصيبه من الضرب هو الآخر من قبل "رضوان".
وأبدى الكثيرون من متابعي المسلسل فرحتهم لانتقام "رضوان" أخيرا من أشقائه وكأنها االنهاية التي ينتظرها الجميع ولكن!
شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "البرنس" اللقاء الأول بين "ياسر" و"رضوان" بعد خروجه من السجن بأمر من "فتحي" كي يعرض عليه 3 ملايين جنيها اتقاءا لشره وتعويضا له عما لاقاه من ويلات السجن.
شاهدي الفيديو:
وفي هذا المشهد يصل "فتحي" و"ياسر" بالسيارة إلى المنزل الذي يقطن فيه "رضوان" ويطلب "فتحي" من "ياسر" أن يصعد إلى شقة "رضوان" ويعرض عليه المال بدافع العطف والشفقة وليس لأن هذا حق من حقوقه.
وينتهي المشهد بلقاء "ياسر" لـ"رضوان" والملاحظ هنا أن المشهد يطابق ما تم تسريبه من لقطات وهذه الشخصيات بنفس الملابس ومن المؤكد أن تلك المشاهد المسربة من الحلقة المقبلة التي ستشهد عرض "ياسر" لـ"رضوان" وضربه بقوة ثم الخروج لـ"فتحي" وضربه هو الآخر.
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