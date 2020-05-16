فيديو يرصد أحمد فلوكس يعتدي على عنصر أمن

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الفنان أحمد فلوكس وهو يعتدي بالضرب على عنصر من الأمن.
وتجري نيابة مدينة الشيخ زايد المصرية تحقيقات موسعة مع فلوكس ، بعدما كشفت التحقيقات أن عنصر الأمن في كومبوند "بيفرلي هيلز"، حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم فيه فلوكس بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم.
شاهدي الفيديو:
وقال رجل الأمن في محضر الشرطة إن الفنان كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند، ولكنه منع الفنان لأنه لا يملك تصريحا، بحسب التعليمات المتبعة، وأن فلوكس دفعه وضربه.
وشرحت التحريات أن فلوكس توجه لقسم الشرطة لتحرير محضر، تبادل فيه الاتهامات مع رجل الأمن.
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