طرق منزلية طبيعية وفعالة تساعد في علاج تقرحات الفم

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 07:05 مساءً - نشرت مجلة ” The Health Site ” بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة لعلاج تقرحات الفم التي يعاني منها الكثير من الأشخاص .

وتظهر نتيجة عدة عوامل من بينها حرارة الصيف والضغط العصبي والتوتر وتناول الأطعمة الحارة فضلا عن سوء العناية بالفم والجفاف .

وتمثلت تلك العلاجات في الآتي :

1- الثوم : وذلك من خلال فرك المنطقة المصابة برفق بفص ثوم لمدة 1-2 دقيقة ثم اغسل فمك جيدا بالماء بعد 30 دقيقة مع تكرار الطريقة حتى تتخلص من القرحة .

2- زيت جوز الهند : الذي يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد بتقليل التورم والانزعاج الناتج عن القرحة .

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وذلك من خلال غمس قطعة من القطن في الزيت وتطبيقها على القرحة كل بضع ساعات .. كما يمكنك تطبيق الزيت مباشرة على المنطقة المصابة وتركه طوال الليل .

3- خل التفاح : وذلك بإضافة ملعقة كبيرة منه إلى نصف كوب من الماء ومزج الخليط جيدا قبل الغرغرة بها لبضع دقائق فقط مع الحرص على عدم الإفراط في استخدام هذه الطريقة لتجنب آثار حمضية الخل .

4- العسل : من العلاجات الفعالة للتخلص من تقرحات الفم وذلك بفضل ثرائه بمضادات البكتيريا وخصائص مرطبة تمنع جفاف المنطقة المصابة .. كل ما عليك هو وضع بعض من العسل الخام على القرحة .

5- الماء المالح : الغرغرة بالماء المالح فعالة جدا لأنه ذو تأثير مهدئ على الجلد ويعالج العدوى .. وليس عليك سوى إضافة ملعقة كبيرة من الملح إلى كوب ماء فاتر والغرغرة جيدا .