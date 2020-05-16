بعد الهجوم على مسلسل ” رجالة البيت ” .. فريدة سيف النصر لأحمد فهمي : ” لازم تدافع عن تعبك وسيبك من المعقدين النكديين “

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 07:05 مساءً - عدد من الانتقادات تعرضت لها مسلسل ” رجالة البيت ” الذي يشارك في بطولته كلا من الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني حول سوء المحتوى به وضعف الكوميديا .

وهو الأمر الذي دفع أبطال العمل إلى الخروج للاعتذار من متابعيهم ومحبيهم .

فخرجت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” لتعبر عن رفضها لحملة الهجوم على المسلسل ومشيدة به واستنكرت رد أحمد فهمي .

ووجهت رسالة له عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فقالت : ” زعلانة منك لازم تدافع عن تعبك يعني شوية كلام ملوش لازمة يحبطك .. اشمعني بيقبلوا أفلام بره المستذئب وأنتم عاملين حاجة لايت يا عمي كفاية الأطفال اللي بيعشقوكم وأنت بالذات عشق لـ لارا حفيدتي أربع سنين ” .

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وتابعت : ” واتفرج لما العيال يلموا بعض في ميعادكم .. إيه اعتبره حاجة نظيفة للأطفال ولا حرام يتعمل لهم حاجة .. والله تعبتوا وزي الفل .. كل حاجة عايزينها قتل وخطف وكلكعة طيب يسيبوا لنا حاجة حلوة بسمة مش لازم كركعة أصلا هموم الناس خلت الضحك صعب فحتي اللي بيرسم بسمة حلوة نقول له شكرا ” .

وأضافت : ” برافو أحمد وأكرم وكل اللي عملوا كوميدي أو لايت كوميدي في ظروف كلنا نفسياتنا تعبانة .. هشام والكرو بتاعه وخاطر والكرو بتاعه كلكم فل الفل قسما بالله من حب الناس فيكم عالأقل بنبتسم لما نشوفكم .. مبروك علي المسلسل سيبك من المعقدين النكديين ” .