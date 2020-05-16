ترشيح أيتن عامر لفيلم «ورقة طلاق»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم ترشيح الفنانة المصرية أيتن عامر لبطولة فيلم يحمل اسم “ورقة طلاق” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “فرصة تانية” أمام الفنانة ياسمين صبري والفنان الشاب أحمد مجدي، خلال موسم رمضان هذا العام والفيلم من تأليف طارق زيدان، ومن المقرر عرضة خلال موسم عيد الأضحى المقبل حال افتتاح دور العرض للجمهور .

ويدور العمل في إطار رومانسي أكشن غامض حول فتاة تطلب الطلاق من زوجها ليلة الدخلة لأسباب تتعلق بجريمة قتل تتورط فيها دون علمها في جو مليء بالإثارة والتشويق.

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ومن المحتمل أن يقوم بالبطولة أمامها الفنان نبيل عيسى، ويجسد الفنان حسن حسني والده ضمن الأحداث، وجاري اختيار باقي فريق العمل، وسيتم البدء في تصويره عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.مع العمل بالارشادات الصحية أثناء التصوير

وكانت الفنانة أيتن عامر، قد شاركت في مسلسل “فرصة تانية”و يُعرض على قنوات cbc وdmc وon، طوال شهر رمضان وحقق نجاح كبير، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: ياسمين صبرى، أحمد مجدى، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

السيناريست طارق زيدان قدم قبل ذلك مسلسل “لست وحدك” عن قصة الأديب يوسف السباعى وتم اذاعته على إذاعة البرنامج العام ومسلسل “محمد صلى الله عليه وسلم” لأحمد ماهر تم إذاعته على الشباب والرياضة والإذاعات الموجهة .