إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس بكفالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، إخلاء سبيل الفنان المصري أحمد فلوكس، وفرد أمن بكمبوند بالشيخ زايد.

وتم الإفراج عن أحمد فلوكس بكفالة 10 آلاف جنية بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن.

وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند “ب ه” حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.

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بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا ‏من أحد أفراد الأمن في كمباوند بمدينة الشيخ زايد ضد الفنان أحمد فلوكس اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله مستعينا بفيديو مصور لعملية الاعتداء.

‏وأمرت النيابة باستدعاء الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اعتداء وفقا للمحضر الذي تقدم به فرد الأمن، ‏وتوجه منذ قليل فلوكس إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم “الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى “نور”، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.