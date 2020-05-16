قرار قضائي جديد بشأن البلوجر مودة الأدهم

السبت 16 مايو 2020

مودة الأدهم

قررت محكمة مصرية، مساء السبت، تجديد حبس البلوغر مودة الأدهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بـ"الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري".



وأثارت مودة أدهم الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما نشرت مقاطع فيديو على تطبيق "التيك توك"، وُصفت بأنها "غير لائقة وتخدش الحياء العام".

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ووجهت النيابة للأدهم اتهامات من بينها: "إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب المخالفات السابقة".

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب في وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمة، بناء على أمر النيابة العامة.

وفرت الأدهم من مكان إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة بالقبض عليها، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي.

ولاحقا توصلت التحريات إلى أنها تختبئ داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر، ورصدت سيارتها وألقي القبض عليها وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi".