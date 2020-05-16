ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدًا بيد على الكورنيش

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May 16, 2020
في الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للممثلة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك أثناء قيامهما بجولة على الكورنيش بمدينة الإسكندرية.
واختارت ياسمين ان ترتدي الجينز في هذه الجولة، في حين اعتمد زوجها ملابس كاجوال.
ورصدت الكاميرات ياسمين وأحمد وهما يتحدثان الى الناس الذين حرصوا على توجيه التحية لهما.
وكانت ياسمين صبري قد شاركت محبيها عبر حسابها على انستغرام بصورة لها تجمعها مع زوجها أحمد أبو هشيمة وعلقت على الصورة قائلة: “سيد الرجال”، مع علامة قلب.
وكان أحمد أبو هشيمة، قد عقد قرانه على ياسمين صبري، ضمن أجواء اقتصرت على عائلتي العروسين وذلك مراعاةً للظروف الراهنة وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى عدم التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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