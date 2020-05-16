خاص- هاندا ارتشيل تفضل كرم بورسين على بوراك دينيز

May 16, 2020
بيرلا جعجع: في خطوة مفاجئة وفي اللحظات الأخيرة، انسحبت النجمة التركية هاندا ارتشيل من مسلسل “دائرة حب غير مكتملة”، وتعاقدت على بطولة مسلسل “انت اطرق بابي” مع النجم التركي كرم بورسين وذلك بسبب تزامن تصوير المسلسلين في نفس الوقت.
نذكر ان هاندا ارتشيل لعبت دور البطولة في مسلسل “اللؤلؤة السوداء” ومسلسل “عزيزة” مؤخراً.
وعُرف بورسين في العالم العربي من خلال مسلسل “ما وراء الشمس”، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيراً.
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ترجمة موقع الخليج 365.
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