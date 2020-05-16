بالصورة- دوا ليبا وأنور حديد يكسران روتين العزل المنزلي

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May 16, 2020
رصدت عدسات الكاميرات مغنية البوب دوا ليبا وصديقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد وهما يتوجهان الى منزل عائلة دوا ليبا لأجل تناول العشاء برفقة العائلة وذلك لكسر روتين الحجر المنزلي.
ورصدت الكاميرات دوا ليبا وانور حديد في سيارة سوداء بعد جلسة عائلية في لندن، بعدما تواجدا لأسابيع برفقة بعضهما في العزل المنزلي الذاتي .
وكانت الشائعات قد بدات تلاحق الثنائي بوجود علاقة حب تجمعهما بعدما رصدتهما الكاميرات سوياً في مهرجان الموسيقى في المملكة المتحدة. ومؤخراً شاركت بيلا حديد متابعينها على إنستغرام صور من إحتفال عيد ميلادها، وقد تواجدت دوا ليبا إلى جانب شقيقها أنور في الصورة التي جمعت أفراد العائلة.
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