فوز الفهد: قابلت زوجي أول مرة في لندن..وهذه قيمة شبكتي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، نفسها بآخر عنقود السوشال ميديا، موضحةً أنه ليس من حيث فوارق العمر التي بينها وبين الفاشينيستات الأخريات، إنما الفتيات غير المتزوجات، ولهذا السبب توقعت حدوث ضجة كبيرة عقب عقد قرانها على عبداللطيف الصراف.

وخلال لقاء "أون لاين" جمع بين الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، والفاشينيستا فوز الفهد، كشفت فوز أنها لم تمهد أو تعلن عن خطوبتها على عبداللطيف، حينما عقدوا الخطبة، بسبب تخوفها من عدم اكتمال الأمر، بحيث لا تحسب عليها خطبة بدون أن تكتمل.

وبيّنت فوز، أن كتمانها لخطبتها ثم كتمانها أيضًا لاستعدادات زواجها كان برغبة منها، حيث لا تريد الإعلان عن شيء قبل التأكد منه، مشيرة إلى أنها ظلت صامتة حتى ذات اليوم الذي عقدت فيه قرانها وهو اليوم الذي أعلنت فيه بالفيديو حفل زفافها.

وتابعت أنها بسبب جائحة كورونا وانتشار الفيروس فى العالم كله لم تقم حفل زفاف، كما أنها حتى إذا تهيأت الظروف لها لم تكن لتبالغ فيه، قائلة: "ما سويته يعتبر ملكة وليس عرس".

وتابعت: "الأوضاع في البداية كانت متوترة مو عارفين إنه راح يصير ما يصير.. فأنا قلت مرة واحدة أسوي ملكة حلوة مرتبة فيها أهلي وأهله المقربين فقط.. والحمد لله إنه سويناها ولا كنا ناطرين للحين.. وأعتقد أنه لو صار فرصة أن أسوي عرس ما كنت راح سوى شيء كبير".

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وأجابت فوز عن سؤال مهيرة لها عن شهر العسل، فقالت إنها كانت تخطط للذهاب إلى إيطاليا ولكن بسبب ظروف العالم لم يتم ذلك، موضحة أن شبكتها تكلفت 700 ألف دولار، بما يوازي مليونين نصف ريال سعودي، ولكنها لم تكن من اختيارها بل من اختيار زوجها، الذي فاجأها بها.

وعن فستان زفافها والذي توقع الجميع أنه سيكون من تصميم أحد المصمميين العالمين، أجابت فوز بأن المناسبة لم تكن كبيرة لدرجة الفستان الفخم، وأنه مجرد كتب كتاب ولم تقم بعمل عرس كامل يستدعي ارتداء فستان فخم.

وكشفت فوز عن طريقة التعارف التي تمت بينها وبين زوجها، وأين تقابلا للمرة الأولى، قائلة: "كنت معزومة على إيفنت وكان الإيفنت هذا بلندن وتعرفنا على بعض بما إننا الوحيدين من الكويت.. وكنا قاعدين نتحاور على القطع اللي صارت شبكة.. ويوم زواجنا كان صارلنا سنة عارفين بعض فعشان كدا كنا حريصين على هالتاريخ".

وفاجأت فوز، الإعلامية مهيرة، بإجابتها الصادمة على سؤال هل وقعت في حبه من النظرة الأولى، بأنها لم تحبه من النظرة الأولى، قائلة: "أنا لا أؤمن بالحب من أول نظرة وما صار هالشي حتى هو أنا ما أتوقع إنه حبني من أول نظرة".

وكانت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، قد فاجأت الجمهور منتصف مارس الماضي، بزواجها من عبد اللطيف الصراف، وعلى الرغم من اقتصار العرس على العائلة والمقربين إلا أن فوز لم تستغنِ عن الأغاني المسجلة، كما أتت بالفنان العراقي ماجد المهندس ليحيي حفلها الصغير برفقة العائلة الصغيرة.