عائلة بوراك أوزجيفيت "المثالية".. يُباع كل ما يرتدونه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ أقل من أسبوع ظهرت النجمة التركية فهرية أفجان عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، من خلال صور جمعتها بطفلها كاران، لتنتشر تلك الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً وتنال ملايين الإعجابات، وينفد "الأفرول" الذي أطلت به النجمة في الصور.

وبحسب صحيفة "تقويم" التركية فإن إطلالة النجمة بأفرول الدنيم من العلامة التجارية "Koton" والتي بلغ سعرها حوالي 350 ليرة تركية أي ما يعادل 50 دولاراً أمريكياً، كانت الأكثر طلباً خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى زيادة مبيعات العلامة التجارية عبر الإنترنت ونفاد القطعة من مخزن العلامة التجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أن ترتدي فهرية شيئاً ليكون الأكثر طلباً خلال الفترة التي تلي إطلالتها، وأن الأمر لا يقتصر فقط على النجمة التركية وإنما كذلك على طفلها كاران وزوجها النجم بوراك أوزجيفيت، واصفةً العائلة بأنها "سوبر"، فكل ما يرتدونه يُباع على الفور.

واستذكرت الصحيفة عندما نشرت فهرية صورة طفلها كاران لأول مرة، وهو يرتدي ثياب رائد الفضاء من طراز "H&M" ويبلغ سعرها 139 يورو أو ما يعادل 145 دولارا أمريكيا، لتكون الأكثر طلباً في التالي وتنفد من السوق بوقت قياسي.

وكذلك زوج فهرية الفنان التركي بوراك أوزجيفيت والمعروف بوسامته ويعتبر واحداً من أكثر الممثلين شعبية، فقد ذكرت الصحيفة أنه لطالما بيعت البدلات والملابس التي يرتديها أو يظهر بها بشكل كبير ويزداد الطلب عليها لحظة ارتدائه لها.

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يُذكر أن حساب الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الرسمي عبر موقع إنستغرام، تخطى حاجز الـ 15 مليون متابع ما يضعه في الصدارة.

ويعد بوراك من أكثر الممثلين والممثلات الأتراك متابعةً على إنستغرام، على الرغم من أنه ليس نشيطاً، حيث إن عدد منشوراته لا يتعدى 155 لكن شهرته تخطت تركيا الى كل العالم العربي بسبب أعماله الدرامية.

وكان الثنائي الأكثر شهرة قد تزوجا عام 2017، في حفل زفاف ضخم أقاماه في قصر حليم باشا، وارتدى العريس بدلة صممها له خصيصاً المصمم درويش باغزي باغلي، فيما ارتدت العروس فستاناً وجده الجمهور حينها مشابها للفستان الذي ارتدته النجمة نسليهان أتاغول في حفل زفافها.