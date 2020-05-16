تعرفي علي طريقه اعداد وتحضير كوارع مطبوخة لـ نجلاء الشرشابى

القاهره-لايف ستايل نقدم لكم طريقة عمل كوارع مطبوخة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. مقادير كوارع مطبوخة كوارع بصلة ورق لورا ماء عصير طماطم بصل وثوم مفروم بطاطس مكعبات Advertisements حبهان فصوص مستكة فصوص ملح فلفل أسود طريقة عمل كوارع مطبوخة في اناء به ماء مغلي ضعي الكوارع وورق اللورا والبصلة والحبهان والمستكة واتركيها حتى تنضج. ضعى السمنة في وعاء على النار وحمري البصل والثوم وعصير الطماطم والملح والفلفل ومكعبات البطاطس واضيفي الكوارع واتركي الخليط على النار حتى تمام النضج قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : تعرف على أهم وأبرز فوائد تناول عصير الطماطم لجسمك تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الطماطم بالبنجر المضاد للأكسدة

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