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أشرف بن شرقي نجم الزمالك ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي"

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يظهر نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً،

ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة،

ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

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