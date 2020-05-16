هاشتاج الفنان خالد النبوي يتصدر "تويتر"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج خالد النبوي ، وذلك بعد ادائه المميز الذي يظهر يوما بعد يوم في احداث مسلسله الجديد لما كنا صغيرين، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا بين رواد تويتر

وجاءت أبرز التغريدات ضمن الهاشتاج كالاتي :

خالد النبوي كاريزما على هيئة انسان

خالد النبوي اعظم واحد والله من غير نقاش العالمي

طيب يا جماعه خالد النبوى من أعظم الممثلين في تاريخ مصر ، مشكلته الوحيده انه معندهوش حضور او كاريزما جماهيرية .. اللى هوا مش ايقونه زى حلمى أو كريم عبد العزيز .. بس حقيقي موهبه جباره .. وتعالو عاركونى بئا.

في الواقع عاجبني ستايل حب خالد النبوي في لما كنا صغيرين اكتر من الذي لا يجب ذكر اسمه في 100 وش، خالد من النوع اللي يجيي توقفي دماغك وتحسي بأمان وتبطلي تجري لوحدك وبتخطي وبتدوسي بقلب جامد اما حب باي شوجر ده ميتعداش نزوة حظر

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الممثل الجاحد اللى مش واخد حقه دا الرايق والرايق قوى كمان #خالد_النبوى

عندي احساس كبير ان خالد النبوي هو اللي هايطلع قتل نهى وسليم منصور جه في سكته فقال يلبسها له



خالد النبوى موهبتو جبارة بس مش واخد.حقو⁦

"لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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