مي عمر تنشر صورتين من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. وظهرت مي في الصور بإطلالة صيفية، من داخل سيارتها، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وعلق أحد متابعي مي على الصور :"أحلى واحدة في مصر". ويعرض مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مي عمر، نجلاء بدر، أنعام سالوسة، ومن إخراج حسين المنباوي.

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