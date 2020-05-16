"شقيق العمر".. إسعاد يونس تهنئ الزعيم بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، الموافق ١٧ مايو الجاري.

ونشرت إسعاد صورة من أحد الأعمال التي جمعتها بالزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وحبيب الملايين طيب وبخير، ربنا يخليك لينا يا حبيب وشقيق العمر".

ويعرض للزعيم عادل إمام في رمضان الجاري مسلسل "فلانتينو"، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.