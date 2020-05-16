طارق زيدان: أيتن عامر ونبيل عيسى الأنسب لـ ورقة طلاق

تعاقد الكاتب والسيناريست طارق زيدان، مع إحدى شركات الإنتاج الشهيرة على تصوير سيناريو أحدث أفلامه ورقة طلاق للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل. وكشف طارق زيدان، أن الفيلم يدور في إطار رومانسي أكشن غامض حول فتاة تطلب الطلاق من زوجها ليلة الدخلة لأسباب تتعلق بجريمة قتل تتورط فيها دون علمها في جو مليء بالإثارة والتشويق. ليلة الدخلة لأسباب تتعلق بجريمة قتل تتورط فيها دون علمها في جو مليء بالإثارة والتشويق. Advertisements وأوضح زيدان بأن الفيلم مرشح لبطولته النسائية حتى الآن النجمة أيتن عامر وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل فرصة تانية أمام النجمة ياسمين صبري والنجم الشاب أحمد مجدي، خلال موسم رمضان هذا العام. الذي حققته في مسلسل فرصة تانية أمام النجمة ياسمين صبري والنجم الشاب أحمد مجدي، خلال موسم رمضان هذا العام. كما من المحتمل أن يقوم بالبطولة أمامها الفنان نبيل عيسى، ويجسد الفنان حسن حسني والده ضمن الأحداث، وجاري اختيار باقي فريق العمل، وسيتم البدء في تصويره عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

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