حفل عايدة الأيوبي وفريقي "وسط البلد- مسارإجباري" يقترب من الـ 30 ألف مشاهدة على يوتيوب

اقترب حفل الفنانة عايدة الأيوبي وفريقي "مسار إجباري، وسط البلد" من حاجز الـ 30 ألف مشاهدة، وذلك في اقل من 24 ساعة من إذاعتها على "يوتيوب".
حصل الحفل على نسبة عاليةمن المشاهدة وقت عرضه، ويعتبر هو أول حفل "أون لاين" للفنانة عايدة الأيوبي مع جمهورها، منذ بداية قرارات إلغاء الحفلات والتجمعات الجماهيرية كإجراءات وقائية ضد وباء كوروناالمستجد.
يذكر أن "وسط البلد، مسار إجباري" قد شاركا جمهورهما بعدة حفلات غنائية في ظل ظروف العزل المنزلي، وأحدثهم حفل شم النسيم في شهر إبريل الماضي، برفقة مجموعة من فناني التسعينات أبرزهم "هشام عباس، محمد محيي، حميد الشاعري".
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