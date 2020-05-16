رواد السوشيال ميديا يشككون في حب "عمر" لـ "سكر" في ب100 وش

عقب خطبة كل من عمر ( آسر ياسين ) وسكر ( نيللي كريم ) في حلقة أمس، بدأت الأصوات تعلو على منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن رأيهم في مدى حقيقة حب عمر لسكر وهو الأمر الذي وصفه معظمهم بأنه مجرد عملية نصب عليها واستغلالها للإنتقام من باسم ( لؤي عمران ).

اعتمد رواد السوشيال ميديا على بعض الملاحظات

وهي اختيار عمر لمكان السهر والذي يعلم تواجد أصدقائه القدامى فيه يوم الاحتفال بخطبة نادية ( منة سماحة ) ، وترك المجال لباسم وسكر للحديث سويًا، كذلك أختار النادي لخطبة سكر بشكل رسمي أمام اصدقائه وهو يعلم بوجودهم.

كل تلك الملاحظات جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرجحون

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احتمالية رغبة عمر في استخدام سكر للنصب على باسم أو في أبسط الأحوال استغلالها للإنتقام منه.

تجدر الإشارة أن كل تلك الاحتمالات هي مجرد سيناريوهات متخيله من محبي ومتابعي المسلسل، وإن دل ذلك على شيء فيدل على مدى نجاح وجماهيرية مسلسل ب100 وش.

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.