بعد إعتدائه على رجال أمن أحد المجمعات.. إخلاء سبيل أحمد فلوكس

ميرنا وليد - بيروت - أخلت النيابة العامة في مصر سبيل الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، وأفراد أمن أحد المجمعات السكنية بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه مصبري، بعد إستدعائهم للمثول أمام التحقيق ببلاغات متبادلة بينهم، بالاعتداء على بعضهم أمس، أثناء تواجد فلوكس في المجمع، وخلال خروجه إعترضه أحد أفراد الأمن فنزل من السيارة ودفع رجل الأمن، وهو ما صوّرته كاميرات المراقبة في المجمع.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابسات الواقعة، التي أثارت جدلاً وهجوماً على فلوكس، كونه تعدى على عامل بسيط في مكان عمله.

من جهته، إتهم فلوكس في أقواله أمام النيابة، أفراد أمن المجمع السكني بالإعتداء عليه بالضرب والسب والشتم، وإتلاف سيارته، كما إتهمهم بالتشهير به، ونفى صحة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يظهر فيه أنه هو من إعتدى على رجال الأمن هناك.