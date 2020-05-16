جواد العلي يتعرّض للسخرية في أحدث ظهور له.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الفنان السعودي جواد العلي للسخرية والتهكم من قِبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تقدمه بالعمر وبروز الشعر الأبيض.

وفي أحدث ظهور له، أطلّ العلي في مقطع فيديو قال فيه: "أيام مباركة عليكم جميعًا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتحياتي لكم".

وقالت إحدى المتابعات: "كيف مرت الأيام بسرعة، وشفت جواد مشيب !؟جواد شيء من أشياء ذكرتنا بانفلات عجلة الزمن بسرعة قصوى وبدون فرامل .. صرت أخاف أنام وأصحى ألقى عمري 50".

يُذكر أن العلي غاب عن الساحة الفنية، بين عامي 2010 و2014، قبل أن يعود إليها، من دون أن يستطيع تحقيق النجاح الذي حققه سابقاً، وقد أصدر في عام 2016 ألبوم "متى تشتاق"، وأغنية "قلبي حلف" في عام 2019.

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