مات ديمون يتحدث عن إصابة إبنته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - خلال تواجده حالياً في إيرلندا حيث كان يصوّر فيلم "المبارزة الأخيرة"، وإضطرارة للبقاء هناك بسبب إجراءات منع السفر نتيجة تفشي ​فيروس كورونا​، تحدث الممثل العالمي ​مات ديمون​ عن هذه التجربة.

وقال في لقاء إذاعي :"من الواضح أن ما يجري في العالم أمر مروع، لكنني مع عائلتي بأكملها، ولدي أطفالي".

وكشف دايمون أن إبنته الكبرى ألكسيا تم تشخيصها بالفيروس بكوفيد-19 أثناء وجودها في الكلية في نيويورك، لكنها :"اجتازت الأمر بشكل جيد".

ومنذ توقف التصوير، تقيم العائلة في ضاحية دالكي الثرية، حيث يمتلك المشاهير بمن فيهم المغني الأيرلندي بونو منازل.

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