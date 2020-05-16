ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة للممثلة التركية ​مريم أوزرلي​ تعود إلى العام 2002، كانت نشرتها هي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت من خلالها الجدل حول تغيّر ملامحها بسبب خضوعها خلال السنوات الأخيرة لعمليات تجميل.

هذا وكانت واجهت أوزرلي مؤخرا العديد من الانتقادات بسبب كثرة حقن البوتوكس التي أجرتها، لتعود وتعلن ندمها على هذا الأمر وتراجعها عنه.

يشار إلى أن أوزرلي اشتهرت في الوطن العربي بدور "​السلطانة هيام​" في مسلسل "​حريم السلطان​" الذي نال نسب مشاهدة عالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي قبل 18 عاماً..هكذا كانت من دون عمليات التجميل- بالصورة‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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