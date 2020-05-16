غزل متبادل بين مايا دياب وأصالة لمناسبة عيد ميلاد الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - تحولت معايدة الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ للفنانة السورية ​أصالة​ لمناسبة عيد ميلادها يوم أمس إلى غزل متبادل بينهما، إذ ان دياب كتبت لأصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"عقبال المية يا أصولة يا حبيبة قلبي يا لذيذة يا عفوية بتمنالك تحققي يلي بتحلمي فيه وأهم شي يكون لمصلحتك ولخيرك ببوسك أنت وشام ولودي وعلي وآدم"، لتردّ عليها أصالة بالقول:"ميّوشه أنتي منّ أقرب الناس لقلبي وأنا مشتاقه نلتقى قرييييييب".

ثمّ عادت وردّت دياب قائلة لها:"حبيبة قلبي إنشالله عن قريب كتير رح نرجع نلتقي".

هذا وكانت تلقت أصالة عبر صفحتها الخاصة الكثير من المعايدات من قبل النجوم بينهم إليسا، شيرين عبد الوهاب، سيرين عبد النور، يارا وماغي بو غصن.

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