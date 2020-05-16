تراند اليوم : حق الغلبان راح – إخلاء سبيل الغلبان فلوكس وفرد الأمن ” المفتري “

راح حق الغلبان أحمد فلوكس

راح حق الغلبان فلوكس .. بعد أن شاهدنا الفيديو المجتزء …. شاهدنا فرد الامن المفتري صاحب العضلات المفتولة .. وهو ينقض على فلوكس فى سيارته الـ 128 وينتزعه منها انتزاعا .. وهو يصرخ فيه بصوت عال : انت ما تعرفش أنا مين .. أنا فرد أمن فى كمباوند .. وريني رخصك.

شاهدنا فلوكس وهو مطأطأ الرأس فى ضعف واضح ولا حيلة له إلا أن ينصاع وراء جبروت فرد الأمن المفتري .

شاهدنا فرد الأمن وهو يلكمه مرة ومرات… ويصرخ في وجه … ويدفعه دفعة القت به بعيدا … دون أن يحترم أن فلوكس ممثل غلبان ضعيف لا يملك جزءا ولو يسيرا من صحة وقوة فرد الأمن المفتري.

ولم يرأف فرد الأمن المفتري لحال فلوكس .. الذي كان مجرد يطارد سيدة تسكن الكمباوند … داست على خياله وهو معدي.. ليعترضه فرد الامن ويوقفه عن أداء واجبه المقدس فى الدفاع عن خياله المجزوع ..

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد .. .بل امعانا فى الجبروت والافتراء … زعم فرد الأمن المفتري صاحب العضلات المفتولة ان فلوكس ضربه وكسر عضمة وكسر كشكه وبوابته بالشوم … وانطلق الي مستشفى قريبة ” يبدو ان له علاقات داخلها” ليستخرج تقرير طبي يقول أن فلوكس هشم عظامه… وتقرير أخر من الحرفيين يفيد أن فلوكس هشم سيارة فرد الامن المفتري .

كل هذا وفلوكس الغلبان لم يحرك ساكنا …. واحتسب الظلم الذي تعرض له عند الله …

وهكذا تم إخلاء سبيل الاثنين …. فلوكس وفرد الأمن المفتري

وراح حق الغلبان

اليكم اخر المستجدات ونهايتها :

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ضربني وبكى وسبقني واشتكى

فوض الفنان أحمد فلوكس، المحامي علاء عابد، بتمثيله قانونيًا في قضية المشاجرة التي نشبت بينه وبين أفراد أمن أحد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد، والتي تم تسريب أحد فيديوهاتها على السوشيال ميديا أمس، الجمعة 15 مايو.

وأوضح علاء عابد، المحامي، أن أحمد فلوكس، تعرض للضرب وإتلاف سيارته من قبل أفراد الأمن، أثناء دخوله الكمبوند، فضلا عن التشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا مدير نيابة الشيخ زايد، ثان، بتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، ولمدة 6 أشهر سابقة، وعرض الفيديو المتداول على الإدارات الفنية المختصة بوزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإثبات صحته من عدمها.

كما طلب علاء عابد من النيابة اثبات اتهامه لفرد الأمن بالضرب وإتلاف السيارة، واتهامه لمالك الكمبوند، ومدير أمنه، بتحريض أفراد الأمن ضده، مطالبا فرد الأمن ومالك الكمبوند بتعويض مدني مؤقت، قدره مليون جنيه.

فلوكس ميكس : جايب تقرير أنه انضرب … وكاتب انا زقيت الأمن بس

أظهر التقرير الطبي الابتدائي الذي خضع له الفنان أحمد فلوكس داخل مستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزي، تعرض فلوكس لكدمة شديدة وسحجة بالصدر من الجانب الأيمن، وكدمات شديدة بالرأس والظهر.

كان الفنان أحمد فلوكس نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصية على إنستجرام؛ لكشف كواليس مقطع اعتدائه على فرد أمن داخل منتجع سكني بمدينة الشيخ زايد الذي؛ لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كما نشر صورة من التقرير الطبي.

وقال “فلوكس” خلال الفيديو: “فيه فيديو نزل صغير اتشاف وكان في ردود فعل كبيرة، فيه بعض منها ممنهج، فيه بعض منها خاص بأصحاب المشكلة، وفيه بعض منها زعلان وغضبان، الحقيقة لو أنا مكانهم ومش عارف الحقيقة أنا مش هشتم فيه بس يعني لو أنا ساكن جنبي هاجي أضربني، طبعا وجهة النظر المعروضة على الرأي العام واللي اتسربت حتى قبل ما يتعمل المحضر أو أي حاجة ودة كان سبب المشكلة الأساسي، طبعا أي بني آدم محترم أو مش فاهم هيكون رد فعله كده”.

وتابع: “أنا مع الرأي اللي بيقول إنه مهما كان مكنش ينفع أضربه، طبعا أنا مضربتهوش، بس كانت دفعة أنه يبعد ويناديلي حد من المشرفين، مش هبرر لأن أنا مع الناس اللي بتقول أنا فنان ومينفعش بس أنا راجل وبشر وإنسان وليا خط أحمر أو اللي يحرق دمي أو يعصبني أو يستفزني أو يضايق كرامتي أكيد له معايير عند غير اي حد ودة مش مبرر”.