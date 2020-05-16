تراند اليوم : قصة فيلم “القمة القرمزية”.. تفاصيل

القمة القرمزية Crimson Peak هو فيلم إثارة ورومانسية أمريكي يحكي عن فتاة يافعة رومانسية حالمة تتعرض لعملية احتيال كبيرة تجعلها تعتقد أن البشر هم أكثر شرًا من الأشباح .

نبذة عن فيلم Crimson Peak :

تاريخ الصدور : 2015م

مدة العرض : 119 دقيقة

المخرج : جييرمو ديل تورو

سيناريو: جييرمو ديل تورو و ماثيو روبينز

بطولة : ميا واسيكوسكا وتوم هيدليستون وجيسيكا شاستاين وتشارلي هونام و جيم بيفر.

قصة الفيلم :

تحكي قصة الفيلم عن فتاة شابة بريئة تسمى إديت كوشينج وهي ابنة لتاجر أمريكي ثري ، وكانت إديت قد فقدت والتها وهي طفلة ولم يشأ والدها أن تلقى نظرة وداع أخيرة على والدتها بسبب أنها توفت متأثرة بمرض الكوليرا ، وفي يوم دفن والدتها اعتقدت اديت أنها رأت شبح والدتها في حجرتها وقد حذرتها مما يسمى ” القمة القرمزية ” .

تكبر إديت وتصبح كاتب وتؤلف رواية عن الأشباح ولكن يرفض جميع الناشرين نشر رواياتها لأنها فتاة ، فتقرر الذهاب لمكتب والدها وطباعة الرواية على الآلة الكاتبة حتى ترسلها لأحد الصحف في نيويورك تحت اسم مستعار لرجل .

في مكتب والدها تقابل السير توماس شارب الذي أتى من لندن وأراد من والدها أن يمول ألة قام باختراعها لاستخراج الصلصال من الأراضي التي يملكها ، ولكن والدها يرفض بفظاظة ، وعندما تسأله إديت عن السبب يخبرها أن هناك شيء فغير مريح بخصوص السير توماس ولكنه لا يعرف ما هو .

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يتقرب السير توماس وأخته لوسيل من إديت حتى تقع في حبه ، فيطلب والدها من توماس وأخته أن يرحلا فورًا من أمريكا وإلا سيفضحهما بالمعلومات التي جمعها عنهما ، ولكن والد إديت يقتل في الحمام على يد شخص مجهول وتتزوج إيديت من السير توماس ، على الرغم من أن صديقها الطبيب ماك مايكل كان يحبها منذ طفولتهما .

ترحل إديت مع زوجها وتطلب من المحامي بيع جميع ممتلكاتها في أمريكا وإرسال النقود إلى لندن ، وعندما صل إديت إلى منزل عائلة توماس تجد أنه قصر ضخم ، ولكنه قديم جدًا وسقفه متهدم ويقع في منطقة نائية كما أنها تبدأ في رؤية أشباح منذ اليوم الأول لوصولهما ، فتطلب منه أن يتركا هذا القصر ويعيشا في لندن ، ولكنه يرفض لأن القصر والمنجم إرثًا عائليًا قديمًا .

وبعد بقاء إديت في القصر تلاحظ أن لوسيل أخت زوجها تعاملها بطريقة غريبة ، كما أن الأشباح تظهر مرة تلو الأخرى لإديت وتطلب منها الرحيل .

وفي أحد المرات أثناء حديثها مع زوجها توماس تفاجأ أن المنطقة التي يقيمون فيها تسمى “القمة القرمزية ” لأن الجليد حين يتساقط ويختلط مع الصلصال المتدفق من باطن الأرض يصبح لون التلال قرمزي .

تبدأ إديت في البحث داخل غرف القصر لتكتشف أسرار هائلة عن زوجها وأخته وتعرف السر الذي جعل والدها يكرهه ، وفي نفس الوقت تبدأ صحتها في الاعتلال وتكتشف أنهما يضعان السم لها في الشاي ، وتتوالى أحداث الفيلم حتى تستطيع إيديت أن تتخلص من لوسيل وتوماس ولكنها تظل تعتقد أن أرواحهما مازالت معلقة داخل القصر .