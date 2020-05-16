تراند اليوم : اتفرج – تعليق عنصري من إعلامية شهيرة على شكل ابو محمد رمضان

فجرت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان، موجة غضب بعد نشرها صورة للفنان المصري محمد رمضان رفقة والده، وهو يقبل يده، معلقة بتعليق “عنصري” إذ وصفت أبوه بأنه “يخرع”.

وعلقت مي العيدان على الصورة، بالقول :” لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه.. واي أبوه يخرع”.

وتسبب الصورة والتعليق في هجوم على الإعلامية الكويتية، وتوجيه شتائم لها كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية.

وقال حساب نشر الصورة وتعليق مي العيدان عليها قبل حذقها للمنشور،:” نشرت الإعلامية مي العيدان هذه الصورة لمحمد رمضان وابوه وعلقت (وإي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك إعلامية ؟ اريد احترمك ما اقدر”.

وتتابع :” ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك”.

وبعد الهجوم الذي تعرضت له اضطرت الإعلامية الكويتية إلى حذف المنشور، لكنها لم تعتذر عما بدر منها وهو ما لم يوقف الهجوم ضدها.

ومي العيدان هي دائمة إثارة الجدل، بهجومها على فنانين ومشاهير وخاصة مصريين، الأمر الذي يعرضها للانتقادات بشكل مستمر.