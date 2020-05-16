تراند اليوم : أحمد السقا: يقدم شخصيته أدريانو في “همام في أمستردام” بفيلم جديد

يتسعد الممثل المصري ​أحمد السقا​ لتقديم شخصية “أدريانو” التي أداها في فيلم “همام في أمستردام” قبل 20 عاماً في فيلم جديد، إذ بدأ بالفعل المنتج جمال العدل ومؤلف العمل محمد العدل ترشيح عدد من أسماء النجوم يتم الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، يستأنف السقا تصوير مشاهده فى فيلم “العنكبوت”، بعد عيد الفطر المقبل، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم “هروب اضطراري” مع المخرج أحمد خالد موسى عام 2017.

فيلم “العنكبوت” من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.