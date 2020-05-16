تراند اليوم : في نهار رمضان .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بـ” روب النوم ” – صورة

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بـstories جديدة لها.

تألقت رانيا يوسف فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان المزين بنقوشات الورد التى جمعت بين اللون البنى واللبنى.

وتزينت رانيا يوسف ببعض المجوهرات الأنيقة التى منحتها إطلالة متكاملة، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ متناسق مع إطلالتها أيضا.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود الانسيابى المنسدل على كتفيها، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة معها.