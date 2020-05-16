دولة آسيوية تعلن عن خلوها من الإصابات بفيروس كورونا وتعافي جميع المصابين

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 05:03 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا في بيان لها اليوم السبت عن شفاء آخر مصابة بفيروس كورونا المستجد .

والتي تبلغ من العمر 36 عاما وكانت بمستشفى في العاصمة ” فنوم بينه ” وظهرت اليوم في بث إعلامي مباشر لتعلن خروجها من المستشفى وتوجه الشكر للسلطات الصحية .

وقالت الوزارة في بيانها أنه لن يتم تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والفحوص التي تجرى عند نقاط الدخول الحدودية والحجر الصحي للقادمين من الخارج .

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وحث وزير الصحة ” مام بونهينج ” المواطنين على توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل عدم التجمع بأعداد كبيرة .

وأضاف : ” نعتقد أن معظم الحالات بوجه عام جاءت من الخارج .. لذا علينا أن نكون حريصين عند جميع نقاط التفتيش الحدودية وفي المطارات والموانئ وعند نقاط التفتيش البرية ” .

يذكر أن كمبوديا منذ ظهور فيروس كورونا لم تسجل سوى 122 إصابة بالفيروس دون حدوث حالات وفاة .