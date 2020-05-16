كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 05:03 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا في بيان لها اليوم السبت عن شفاء آخر مصابة بفيروس كورونا المستجد .
والتي تبلغ من العمر 36 عاما وكانت بمستشفى في العاصمة ” فنوم بينه ” وظهرت اليوم في بث إعلامي مباشر لتعلن خروجها من المستشفى وتوجه الشكر للسلطات الصحية .
وقالت الوزارة في بيانها أنه لن يتم تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والفحوص التي تجرى عند نقاط الدخول الحدودية والحجر الصحي للقادمين من الخارج .
وحث وزير الصحة ” مام بونهينج ” المواطنين على توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل عدم التجمع بأعداد كبيرة .
وأضاف : ” نعتقد أن معظم الحالات بوجه عام جاءت من الخارج .. لذا علينا أن نكون حريصين عند جميع نقاط التفتيش الحدودية وفي المطارات والموانئ وعند نقاط التفتيش البرية ” .
يذكر أن كمبوديا منذ ظهور فيروس كورونا لم تسجل سوى 122 إصابة بالفيروس دون حدوث حالات وفاة .
كانت هذه تفاصيل خبر دولة آسيوية تعلن عن خلوها من الإصابات بفيروس كورونا وتعافي جميع المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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