ناصر القصبي يهاجم برنامج ” قلبي اطمأن ” .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 05:03 مساءً - هاجم الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” برنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه شابا إماراتيا يدعى ” غيث ” وذلك بعد عرض الحلقة ال 22 .
والتي كان ضيفها الفنان اللبناني ” صلاح تيزاني ” الشهير بأبو سليم .
حيث قدم البرنامج للفنان المتقاعد صلاح تيزاني تأمينا صحيا ومعاشا شهريا لمدة عامين .. كما قدم له التكريم الذي كان يحلم به .
وعلى الرغم من إشادة ناصر القصبي بفكرة البرنامج إلا إنه انتقد فكرة مساعدة أشخاص معروفين أو شخصيات عامة معتبرا ذلك أمرا مؤذيا ومهينا في حق الشخص .
فكتب في تغريدته قائلا : ” البرنامج الإماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبة في المواسم السابقة لفكرت الإنسانية النبيلة ولا شك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان ” .
وتابع : ” لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم أراها مؤذية و مهينة في حقه وإن كان المقصد نبيلا ” .
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