فن ومشاهير

ناصر القصبي يهاجم برنامج ” قلبي اطمأن ” .. ما السبب ؟

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 05:03 مساءً - هاجم الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” برنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه شابا إماراتيا يدعى ” غيث ” وذلك بعد عرض الحلقة ال 22 .

والتي كان ضيفها الفنان اللبناني ” صلاح تيزاني ” الشهير بأبو سليم .

حيث قدم البرنامج للفنان المتقاعد صلاح تيزاني تأمينا صحيا ومعاشا شهريا لمدة عامين .. كما قدم له التكريم الذي كان يحلم به .

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وعلى الرغم من إشادة ناصر القصبي بفكرة البرنامج إلا إنه انتقد فكرة مساعدة أشخاص معروفين أو شخصيات عامة معتبرا ذلك أمرا مؤذيا ومهينا في حق الشخص .

فكتب في تغريدته قائلا : ” البرنامج الإماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبة في المواسم السابقة لفكرت الإنسانية النبيلة ولا شك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان ” .

وتابع : ” لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم أراها مؤذية و مهينة في حقه وإن كان المقصد نبيلا ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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