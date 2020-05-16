ريهام سعيد تقرر عدم العمل في مصر مرة أخرى: «هشتغل برة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد عن نيتها عدم العمل في المجال الفني داخل مصر مرة أخرى.

وقالت ريهام في تدوينه لها عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام: “معلومة أنا قررت اشتغل بره مصر وهاتكون عودتي قوية جدا بإذن الله تعالى”.

كما وجهت ريهام سعيد رسالة للمنتج تامر مرسي، وجهت خلالها التحية له بعد إنتاجه لعدد كبير من المسلسلات الرمضانية هذا العام.

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ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: ” تامر مرسي اشتغلت معاه واختلفنا كتير ومكنتش اعرف ان كل الجبل ده شايله علي اكتافه.. الراجل ده لازم نقدم له كل التحية لأن هو الي أنتج كل المسلسلات الي انتوا معجبين بيها دلوقتي و حديثكوا طول الوقت عنها”.

وأضافت: “ركزنا في الممثلين والمخرجين ونسينا إن من غير إنتاج محترم بيختار أعمال محترمة وبيقدم كل الأدوات للممثلين والمخرجين عشان يبدعوا و يقدموا لنا الي احنا شايفينه دلوقتي.. صور وأنتج وعرض في وقت عصيب وكان بيطالب انه يوقف تصوير عشان التجمعات. صمم و الناس كلها عرضت حياتها للخطر لاسعادكوا”.

وتابعت: “تخيلوا وسط الزهق ده مفيش مسلسلات أو مفيش مسلسلات تشد وقيمه كان نفسيتنا هانكون ازاي؟ أيوه هو شهر عباده لكن بعد ما نتعبد الوقت الي كنا بنتزاور فيه و بنشتغل فيه وبنخرج فيه كان هايتملي ازاي؟ تامر مرسي وراه جهاز محترم و دوله محترمه وراه ساعدته كتير علي اتمام المهمة.. من اصغر عامل في الوكشن لمديرين انتاج لملابس وماكياج و اضاءة شكرا”.

ريهام استطردت: “بقول من قلبي شكرا و بقول ان هناك جندي مجهول اسمه الأستاذ تامر مرسي يجب كل فنان تألق السنه دي يقول له شكرا وواجب علينا كلنا نقولاك شكرا علي المجهود الجبار و شكرا علي احترام عقولنا و شكرا علي انك كنت عامل مساعد ان نفسيتنا ماتتعبش. مصر بتنتج و بتحاول تعيش طبيعي في اوحش الظروف . تحيا مصر”.