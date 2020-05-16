إصابة ابنة النجم الأمريكي مات ديمون بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكد الممثل والنجم الأمريكي مات ديمون، على إصابة ابنته الكبرى بفيروس كورونا المستجد، أثناء وجودها في نيويورك حيث تدرس في الجامعة، إلا أنه أكد أنها تلقت العلاج وتعافت منه.

وكان النجم العالمي البالغ من العمر 49 عاما، قد أعلن هذه التصريحات خلال مقابلة أجراها مع محطة (SPIN1038) الإذاعية، حيث أكد أنه يقيم في الوقت الحالي في أيرلندا، حيث كان يصور فيلماً جديداً بها قبل وضع قيود الإغلاق المتعلقة بالجائحة، مما اضطره إلى البقاء هناك مع عائلته، عدا ابنته الكبرى والتي لم تسافر معهم بل بقيت في ولاية نيويورك، التي تقيم فيها مع أصدقائها، حيث تدرس في الجامعة.

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وأوضح النجم العالمي أن ابنته، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، أصيبت بكورونا بعد أن تلقت العدوى من إحدى زميلاتها التي تقيم معها في نفس السكن، إلا أنه أكد أنها تلقت العلاج وتعافت من المرض تماماً.

ووصف الممثل الأمريكي هذه التجربة بأنها أكثر أمر مفزع يمر به بسبب عدم تمكنه من البقاء إلى جانب ابنته أثناء مرضها.

والجدير بالذكر أن مات ديمون متزوج من الأرجنتينية لوسيانا بوزان بيروزو ولديه 4 بنات، وقد أشار إلى أنه سيلتقي ابنته الكبرى نهاية هذا الشهر، حيث ستعود العائلة بأكملها إلى منزلها في لوس أنجلوس.