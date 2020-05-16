بسبب الحجر المنزلي.. شاكيرا تضع المكياج لنفسها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت مطربة البوب والروك الكولومبية شاكيرا، عبر “إنستجرام” صورة لها أثناء فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

شاكيرا علقت على الصورة قائلة: اكتسبت القوة لوضع بعض المكياج من أجل وظيفتي اليومية، معلمة منزلية.. هذه إنجازات صغيرة.

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وتفاعل عشرات الآلاف مع الصورة التي نشرتها شاكيرا، حيث حققت أكثر من 230 ألف لايك خلال 30 دقيقة، كما انهالت التعليقات من قبل متابعيها على إنستجرام.

وكانت النجمة العالمية قد احتفلت، بالأطقم الطبية المشاركة فى الصفوف الأمامية فى معركة جائحة كورونا المستجد القاتل، إذ شاركت متابعيها بفيديو لأطباء وممرضين يرقصون على انغام أغنيتها الشهيرة “waka waka”.

كما نشرت شاكيرا الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليه قائلة: مقاطع الفيديو هذه مدهشة وأنا فخور جدًا بهذه الأغنية التي أصبحت لكم الآن، ويمكن أن تكون رائعة في هذه الأوقات الصعبة.. شكرا لكم أبطال الخط الأمامي على كل ما تقومون به!.