فنان عماني يعلن انتصاره على كورونا بعد 20 يوم علاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان العماني إبراهيم الزدجالي عن شفائه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومغادرته مستشفى "براجيل" في أبوظبي بعد علاج استمر 20 يوما.

جاء ذلك خلال تغريدة له نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : "بفضل الله ولطفه من علي سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة 20 يوماً مع المرض، وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة".

ونشر الزدجالي فيديو عبر حسابيه على "تويتر" و"أنستقرام" يؤكد شفاءه بفضل مجموعة من الأطباء صورهم معه ووجه لهم الشكر من داخل المستشفى وسط تصفيق طاقم التمريض.

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والزدجالي فنان عماني دخل المجال الفني في منتصف الثمانينيات من خلال مشاركته في دبلجة الرسوم المتحركة والبرامج التربوية، ثم سافر إلى مصر للدراسة في "المعهد العالي للفنون المسرحية" وتخرج عام 1993.

وعمل الزدجالي مخرجاً في بدايته في تلفزيون سلطنة عمان وقدم برنامجاً بعنوان "قهوة الصباح"، لكنه استقر في نهاية المطاف على مهنة التمثيل، حيث كانت انطلاقته في الدراما العمانية، وانتقل بعدها لدولة الكويت للمشاركة في أول عمل بعنون "زهور وجدران" عام 1997.

وكانت نقطة التحول في مسيرته عند مشاركته في مسلسل "ألوان من الحب والعذاب" عام 2002، ليشارك بعدها في العشرات من الأعمال الدرامية.