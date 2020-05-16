خاص- فوركان انديتش يعود الى الشاشة مع فريق مسلسل الطائر المبكر

May 16, 2020
بيرلا جعجع: يستعد النجم التركي فوركان انديتش ليطل على الشاشة من جديد في بطولة مسلسل جديد، من المتوقع عرضه على قناة KanalD .
وأفادت المعلومات ان فريق كتابة المسلسل هم نفس فريق كتابة مسلسل “الطائر المبكر” و “موسم الكرز” اللذين حققا نجاحات كبيرة خلال عرضهما.
لـ فوركان انديتش مسلسلات عديدة منها: “أنت في كل مكان”، “عروسات الهاربات”، “الهروب من المطر”، “زهور بائسة: بالاضافة الى افلام سينمائية واعلانات.
ترجمة موقع الخليج 365.
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