خاص- فوركان انديتش يعود الى الشاشة مع فريق مسلسل الطائر المبكر

بيرلا جعجع: يستعد النجم التركي فوركان انديتش ليطل على الشاشة من جديد في بطولة مسلسل جديد، من المتوقع عرضه على قناة KanalD .

وأفادت المعلومات ان فريق كتابة المسلسل هم نفس فريق كتابة مسلسل “الطائر المبكر” و “موسم الكرز” اللذين حققا نجاحات كبيرة خلال عرضهما.

لـ فوركان انديتش مسلسلات عديدة منها: “أنت في كل مكان”، “عروسات الهاربات”، “الهروب من المطر”، “زهور بائسة: بالاضافة الى افلام سينمائية واعلانات.

ترجمة موقع الخليج 365.