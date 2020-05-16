بالصور – بمَ فاجأت فاليري ابو شقرا متابعيها؟

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، بعض الصور عبر حسابها على انستغرام، حيث ظهرت وهي تزرع بعض النباتات في حديقة منزلها خلال الحجر المنزلي.

ووجهت فاليري سؤالاً الى المتابعين حول “من مثلها يزرع في هذه الأيام؟”

وكانت فاليري أبو شقرا قد شاركت في بطولة الجزء الاول والثاني من مسلسل “ما فييّ” الى جانب مجموعة من الممثلين مُعتصم النهار، زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج رشا شربتجي ومن انتاج صادق الصبّاح الذي أعلن مؤخراً تحضيرات شركته لانتاج جزء ثالث من المسلسل المشترك.

إلا ان الجمهور رفض الجزء الثالث، (لقراءة الخبر: القراء يرفضون الجزء الثالث من “ما فييّ” بحسب استفتاء الخليج 365).