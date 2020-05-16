إخلاء سبيل أحمد فلوكس بواقعة الاعتداء..والنيابة تستكمل تحرياتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أخلت النيابة العامة في مصر، ظهر اليوم، سبيل الفنان أحمد فلوكس، وأفراد أمن أحد الكمباوندات السكنية، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، بعد تبادل الاتهامات بالاعتداء بالضرب، والسب والقذف.

ورغم قرار إخلاء سبيل الطرفين المتنازعين، إلا أن النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر مشاجرة كبيرة بين النجم أحمد فلوكس مع أحد أفراد أمن.

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة، على لسان أفراد الأمن، فإنهم فوجئوا بالفنان يستقل سيارة سوداء اللون ماركة "مرسيدس" ويرغب في الدخول، ولكنهم استعلموا عن وجهته، وتبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بالدخول.

وتطرّق أفراد الأمن في اعترافاتهم بالتحقيق، إلى أن فلوكس كان يريد الدخول إلى طليقته بالكماوند غصبًا، إلا أنها كانت ترفض دخوله، وهو ما دفعهم للقيام بواجبهم الأمني ومنعه من الدخول.

ورفض أفراد الأمن زاد من سخط وغضب فلوكس، فانهال عليهم ضربًا، بحسب أقوالهم بالنيابة، مضيفين أنهم فوجئوا به ينفعل ويعتدي عليهم بالضرب، مثلما ظهر في الفيديو الذي قدموه لجهات التحقيق، وأثبت تعرضهم للضرب، ونفوا ما جاء على لسان الفنان بأنهم اعتدوا عليه أو وجهوا له عبارات السب أو القذف، أو اتلفوا سيارته.

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فيما اتهم الفنان أحمد فلوكس في أقواله أمام النيابة، أفراد أمن الكمباوند بالاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم، وإتلاف سيارته، كما اتهمهم بالتشهير به، ونفى صحة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو للفنان المصري أحمد فلوكس وهو يعتدي بالضرب على أحد أفراد الأمن في كومباوند "بيفرلي هيلز"، حيث ظهر فلوكس في الفيديو وهو ينزل من سيارته، بعد دخوله في مشادة كلامية مع فرد الأمن، وهو الأمر الذي انتهى بدفع فلوكس له بشدة، ثم عاد يستقل سيارته مرة أخرى.

وكشف فلوكس تفاصيل واقعة اعتدائه على أحد أفراد أمن كمباوند "بفرلي هيلز" بمدينة الشيخ زايد، بعد تداول مقطع فيديو قصير له وهو يقوم بدفع فرد الأمن الذي منعه من الدخول، من خلال بيان أصدره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

وقال فلوكس إن هذا الفيديو مجتزأ؛ إذ إنه كان ذاهبا لتحرير محضر بإحدى السيدات التي تقيم داخل الكمباوند، لكنه فوجئ أن الأمن يمنعه من الدخول، بالرغم من أنه معروف لديهم، وكان يقيم داخل الكمباوند لفترة طويلة.

وكان أحمد فلوكس، قد كشف للمرة الأولى سبب انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، مؤكدًا أنها لم تستطع تحمل طباعه الصعيدية الشديدة، وأنه يتمنى الارتباط بسيدة جميلة كانت زميلته في المدرسة.