محمد جمعة: تعلقت بابنة محمد رمضان في "البرنس".. ويعلن مفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر الفنان المصري محمد جمعة، عن سعادته بظهوره في مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدًا أنه رغم صغر مساحة الدور إلا أنه مؤثر في الأحداث ويحمل طابعًا إنسانيًا.

وقال محمد جمعة، الذي يجسد شخصية سائق ميكروباص يعثر على "مريم" ابنة محمد رمضان ويقوم بتربيتها بعد أن يلقيها عمها في الشارع، إن مخرج العمل محمد سامي هو من رشحه للقيام بهذا الدور، مضيفًا أن الحلقات المقبلة ستشهد تطورات سريعة في الأحداث.

وتابع جمعة في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن عدم إعادته مريم لوالدها "رضوان البرنس" محمد رمضان جاء بسبب تعلقه بها كونها ظلت سنوات عدة مع أبنائه إضافة إلى أنها أحدثت فارقًا كبيرًا في رزقه، وتوسعًا في عمله لذلك حرص على استمرارها وعدم إعادتها.

وأضاف أن مواصلة بحث محمد رمضان عن ابنته وحضوره لموقف السيارات الذي يعمل به لأكثر من مرة سيجعله يغير موقفه ويعيدها إليه، مبينا أن محمد رمضان سيكون متعاونًا معه لإعادة ابنته خاصة أنه قام بتزوير شهادة ميلاد لها وإدخالها مراحل التعليم وهي تحمل اسمه.

وأوضح أن هذه الأمور ستختلف تمامًا لكن محمد رمضان لن يستعيد ابنته سريعًا وسيتركها معه حتى حصوله على حقه من أشقائه لكن المفاجأة أنه سيعترف له بكل شيء فعله من أجل ابنته.

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وينافس محمد رمضان في دراما رمضان الجاري بمسلسل "البرنس" الذي تدور حلقاته حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ 3 أخوه، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزلا وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجأ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان، وأحمد زاهر، وروجينا، وعبد العزيز مخيون، ودنيا عبد العزيز، ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.