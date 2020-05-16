إيهاب توفيق ضحية فيفي عبده في خلي بالك من فيفي الليلة

تستضيف الفنانة فيفي عبده، في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الكوميدي "خلي بالك من فيفي"، الليلة الفنان إيهاب توفيق، والذي يعرض على "MBC مصر".

برنامج "خلي بالك من فيفي"، أحد برامج الكاميرا الخفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف

البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

يعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة"ام بي سي مصر" مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.

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