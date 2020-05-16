حافية القدمين مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

نشرت الفنانة مي سليم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " بجلسة تصوير جديدة من المنزل

وظهرت مي سليم في الصورة بالبيجامة البينك وهي تجلس حافية القدمين ، بمكياج بسيط وتسريحة شعر بسيطة، وهي تجلس علي كرسي الانتريه في منزلها

ولم تتكلفمي في الظهور والتقطت الصور بطرق مختلفة وهي ترفه قدميها وتمسك بيدها مج ابيض منسق مع البيجامة ،

وانهالت عليها التعليقات عن طبيعتها وكانت ابرز التعليقات " قمر " واخرون كيوت

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