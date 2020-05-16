بعد قضائه ٢٠ يوما بالمستشفى.. فنان عُماني يعلن شفائه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

بعد بقائه ٢٠ يوماً في المستشفى، أعلن الفنان العماني إبراهيم الزدجالي، عن شفائه تمامًا من فيروس "كورونا".

ونشر الزدجالي، فيديو له وهو يؤكد تعافيه عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "بفضل من الله ولطفه، مَنّ علي سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوماً مع المرض، وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة".

يذكر أن، الفنان إبراهيم الزدجالى، دخل المجال الفني منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال مشاركته في دبلجة الرسوم المتحركة والبرامج التربوية، سافر إلى مصر للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1993، عمل مخرجاً في بدايته في تليفزيون سلطنة عمان وقدم برنامجاً بعنوان "قهوة الصباح"، لكنه استقر فى نهاية المطاف على مهنة التمثيل، انطلاقته كانت في الدراما العمانية، انتقل بعدها لدولة الكويت للمشاركة في أول عمل بعنوان "زهور وجدران" عام 1997، كانت نقطة التحول في مسيرته الفنية عندما شارك في مسلسل "ألوان من الحب والعذاب" عام 2002.