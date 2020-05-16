"أنا أفتخر فيكي وأحبك".. أصالة توجه رسالة لإليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة السورية أصالة نصري على توجيه رسالة شكر للمطربة اللبنانية إليسا، بعدما هنأتها الأخيرة بعيد ميلادها، الذي وافق أمس 15 مايو الجاري.
وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "غاليتي وصديقتي الفهيمه، دائمًا سابقه بكل أشكال التعبير، وأنا أفتخر فيكي وبحبك".
وكانت إليسا هنأت أصالة بتغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "عيد ميلاد سعيد في أغرب الأوقات التي نعيشها، أتمنى لكي السعادة والصحة، نلتقي قريبًا".
واحتفلت المطربة أصالة نصري بعيد ميلادها، أمس وسط أسرتها وأصدقائها المقربين في منزلها.
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