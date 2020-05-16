صور| هند صبري بـ"جلباب" في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها، بصورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.
وظهرت هند في الصور بلإطلالة رمضانية جذابة، إذ ارتدت جلبابا"ة طويلًا، وعلقت "أحببت هذا الجلباب".
الفنانة هند صبري تقدم على قناة Tayarah Play بموقع "يوتيوب" حلقات برنامجها الجديد "مش مسلسل هند صبري".
البرنامج يتحدث عمن كان لديهم مشاريع وتأجلت بفعل الكورونا.
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